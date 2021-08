Neyrinck over regen-GP: "Begrijp de beslissing, maar sportief wringt er iets"

Een kortzichtige beslissing in de kortste F1-race ooit? Door de weersomstandigheden tijdens de Grote Prijs van België werd Max Verstappen zonder te racen uitgeroepen tot winnaar. Qua racersveiligheid een begrijpelijke keuze, maar sportief wringt het schoentje volgens commentator Neyrinck.

Sammy Neyrinck gaf zondag 4,5 uur commentaar op een Formule 1-stilleven. Door de hevige regenval werd de start van de GP van België drie uur uitgesteld, maar de weersomstandigheden beterden niet. Na vier ronden achter de safety car werd Max Verstappen dan maar uitgeroepen tot "winnaar". Hij werd daarvoor beloond met halve WK-punten. De voorsprong van Hamilton is daardoor vijf punten minder groot geworden.

Druk op de ketel: "de zondagnamiddag is heilig in het F1"

Het regende onzekerheid in de aanloop naar het startschot zondag, maar commentator Sammy Neyrinck zag de bui al even hangen: “We hadden de dagen voordien al een waarschuwing gekregen voor het slechte weer. Maar er zat zo veel druk op de organisatie om de race zondagnamiddag te laten doorgaan. Zeker voor tv-zenders is die heilig."



Het verbaast me dat de fans stil bleven en niet massaal gingen protesteren Sammy Neyrinck

"Er is dan geprobeerd om toch nog een race te houden. Maar het uiteindelijke scenario lag waarschijnlijk al vroeg op tafel. Voor mij was dé anticlimax dat er zelfs geen halfuurtje geracet werd. Wat hebben we gezien? Een paar keer de medical car."

"Ik houd er dus geen positief gevoel aan over. Zeker richting de fans die uren in de regen en de koude stonden, vond ik het een aanfluiting. Het verbaast me dat de toeschouwers stil bleven en niet massaal gingen protesteren. Stel dat een concert na een half nummer al afbreekt, dan ga je ook niet blij zijn."

De uitgeregende fans zorgden dan zelf maar voor vuurwerk zondag.

Naweeën van corona? "Organisatie zou eronderdoor gaan"

Qua racersveiligheid was het scenario een begrijpelijke keuze, maar sportief wringt het schoentje volgens commentator Neyrinck: "Ik snap dat de veiligheid van de rijders op 1 werd gezet. Je wist bijna zeker dat er problemen zouden zijn als de race zou doorgaan. Het was gewoon te gevaarlijk." "Ik heb dus begrip voor de beslissing, maar het sportieve gedeelte wringt. De organisatie heeft gezocht naar de voor hen meest elegante oplossing: 2 rondjes achter een safety car en Max Verstappen als winnaar. Het was een politiek correcte oplossing in de ogen van het F1-management."

Uitstellen of afgelasten had een betere oplossing geweest Sammy Neyrinck