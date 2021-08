Messi-gekte in Frankrijk: doelman Reims vraagt PSG-ster voor foto met zoontje

Halfweg de tweede helft was het moment aangebroken: het debuut van Messi voor PSG. In de 66e minuut nam de Argentijn het plekje in van zijn voormalige Barça-ploegmaat Neymar.

Ook voor tegenstander Reims een mooi moment: zelfs de thuisfans in het Auguste Delaune-stadion scandeerden zijn naam.

Reims-doelman Predrag Rajkovic ging nog een stapje verder en duwde na het laatste fluitsignaal zijn zoontje in de armen van de PSG-ster. Een foto waar de jonge Relja Rajkovic later trots op zal terugkijken.

"Het was prachtig om te zien hoe Messi werd ontvangen, zowel door onze fans als die van Reims", zei coach en landgenoot Mauricio Pochettino. "Messi was er zeer gelukkig over. Zijn aanwezigheid maakt iedereen enthousiast, dat voelen de spelers ook."

Ook voor de match troepten al honderden fans samen voor het stadion om een glimp op te vangen van Messi, die van de teambus stapte. De Argentijn beloonde hun geduld met een wuif.