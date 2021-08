Kijk vanavond naar aflevering 1 van Het Scheldepeloton: WW Special

Aflevering 1: WW Special

Wouter Weylandt ("WW Special" voor de vrienden) groeit op in Sint-Denijs-Westrem bij Gent. Hij is een energiek baasje en heeft talent voor atletiek.

Als tiener schakelt hij over op fietsen. Bij zijn trainer Piet Van Bastelaere leert hij Bert De Backer en Kurt Hovelijnck kennen. Samen trainen ze langs de Schelde en daar leren ze Wouters schoolgenoot Iljo Keisse en diens beste vriend Dimitri De Fauw kennen.

De vijf vinden elkaar in het najagen van hun gemeenschappelijke droom: wielrenner worden. Elke trainingstocht met het Scheldepeloton heeft de allure van een klassieker en eindigt in een sprint op leven en dood naar de zelfgetrokken lijn in Zwijnaarde.

De vijf maken elkaar sterker, stapelen de successen op en algauw is de flamboyante Wouter de eerste die zichzelf prof mag noemen. Hij triomfeert onder meer in de Ronde van België, de Eneco Tour en in de Ronde van Spanje.

In de Ronde van Qatar loopt het mis. Daar wordt zijn vriend Frederiek Nolf op een ochtend niet meer wakker.