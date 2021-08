Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini wint GP de Plouay

Daags na de mannenwedstrijd toonde Elisa Longo Borghini zich bijzonder actief in een wedstrijd over 150 kilometer, volledig afgewerkt op een heuvelachtig lokaal circuit van 13,6 kilometer.



Na verschillende pogingen plaatste ze in de slotronde de winnende aanval. Aan het einde had ze een kleine voorsprong op een sprintende groep, waarvan Gladys Verhulst de snelste was.



De enige Belgische aan de start, Julie Van de Velde, liet zich vroeg in de finale zien door mee te schuiven met een tegenaanval op vroege vluchtster Alena Amialiusik, maar de West-Vlaamse speelde daarna geen rol van betekenis meer voor winst.



Voor Elisa Longo-Borghini is het haar 4e zege van het seizoen, de tweede in de WorldTour. Eerder was ze de beste in de Trofeo Alfredo Binda en won ze zowel het nationaal kampioenschap als het nationaal kampioenschap tijdrijden. Op de Olympische Spelen in Tokio veroverde ze, net als vier jaar eerder in Rio, brons in de wegrit.