Evenepoel razend op Vermeersch na finish: "Ga je nog een beetje met mij lachen?"

Meteen na de streep ging Remco Evenepoel verhaal halen bij Gianni Vermeersch. "Ik zit in de groep en jij komt schuin erdoor", klonk het, waarna Vermeersch wegrijdt. "Je moet niet weglopen maar je fout toegeven. Ga je me nu nog een beetje uitlachen in mijn gezicht?"

Opvallend: vandaag geraakte bekend dat Evenepoel en Vermeersch samen in de EK-selectie zitten.