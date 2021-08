Eiking: "Lagos de Covadonga overleven wordt lastig, maar Vuelta is al succes"

Voor Odd Christian Eiking wordt het dinsdag de 6e Vuelta-dag in de leiderstrui. De verwachting is dat hij die woensdag in de rit met aankomst op Lagos de Covadonga moet inleveren. Dat beseft de Noor zelf ook.



"Normaal is die etappe te hard om te overleven, met namen als Roglic en anderen", zegt Eiking. "De ploeg en ikzullen niet ontgoocheld zijn als ik de trui daar verlies."



"De Vuelta is nu al een groot succes voor ons geweest. Al voel ik me echt goed en zal ik alles proberen om mezelf hopelijk te verrassen. We weten dat het moeilijk wordt, maar ik hoop dat ik toch niet te veel tijd zal verliezen."