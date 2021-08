Dodi Lukebakio trekt op uitleenbasis naar Wolfsburg

"VfL Wolfsburg is een grote ploeg in Duitsland en maakte vorig seizoen en onlangs in de wedstrijd tegen Hertha met zijn teamgeest veel indruk op mij", zegt Lukebakio.

"Ik geloof dat ik heel goed in deze ploeg pas en mijn kwaliteiten hier optimaal zal kunnen tonen. Ik kan niet wachten om voor VfL te kunnen uitkomen. En natuurlijk is het een uitgesproken doel van mij om met VfL in de Champions League te mogen aantreden."

Wolfsburg werd vorig seizoen vierde in de Bundesliga en plaatste zich zo voor de poules van de Champions League. Daarin spelen ze in groep G tegen Rijsel, Sevilla en Red Bull Salzburg.

"We zijn heel blij dat Dodi besloten heeft samen met ons de uitdagingen aan te gaan die ons dit seizoen wachten", zegt sportief directeur Marcel Schäfer. "We zijn ervan overtuigd dat hij ons met zijn kwaliteiten kan helpen om onze doelen te bereiken."

Voor Lukebakio is Wolfsburg zijn derde Duitse club. Hij speelde eerder voor Fortuna Düsseldorf (2018-2019) en Hertha (2019-2021). De eenmalige Rode Duivel heeft ook een verleden bij Watford, Charleroi, Toulouse en Anderlecht. Vorig seizoen was de winger goed voor zeven goals en vijf assists in 30 matchen voor Hertha.