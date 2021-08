Beachvolleyballers Koekelkoren en Van Walle zetten punt achter profcarrière

Koekelkoren en Van Walle vormden 6 jaar een duo. Ze haalden de 12e plaats op de wereldranglijst, wonnen de CEV Masters in Baden en werden 4e op het EK maar het duo kon zich nooit plaatsen voor de Olympische Spelen. Voor Rio (2016) en Tokio (2021) grepen ze naast een ticket. "Tom en ik werden in ons eerste seizoen samen in 2009 verrassend Belgische kampioenen. Dat is iets wat ik nooit zal vergeten", zegt Koekelkoren in een persbericht. "We werden wel pas prof in 2015, maar een jaar later stonden we op 2 punten van de Olympische Spelen in Rio. Toen we in 2018 een topsportcontract kregen van Sport Vlaanderen en ondersteuning van het BOIC, betekende dat echt een boost."

"Parcours met ups en downs"

"We mogen onszelf best als pioniers voor het Belgisch beachvolleybal bij de mannen bestempelen", vulde Tom van Walle aan. "Het was een avontuur met ups en downs, maar het was heel spannend om ons te bewijzen en op dat podium te geraken. Dat hebben we meermaals gedaan door van sterke teams te winnen. Ik kijk met veel trots terug naar hoe we elkaar door dik en dun altijd zijn blijven steunen."



Ook bondscoach Michiel Van der Kuip houdt ermee op. Hij keert terug naar Beach Team Nederland, waar hij opnieuw bondscoach van de mannenteams wordt.





"Ik kijk met veel voldoening en trots terug op het project dat we samen in 2017 gestart zijn", legt Van der Kuip uit. "De federatie bood ons alle groeimogelijkheden als team aan. Het beoogde eindresultaat, de Olympische Spelen, haalden we jammer genoeg niet."



"Dries en Tom hebben zich op elk trainingsmoment voor 100% ingezet en het was voor mij een luxe om samen met twee gepassioneerde spelers als hen te mogen werken."