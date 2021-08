"3x3 Lions hadden hun plek op de Spelen, maar het blijft fout wat ze deden"

Dennis Xhaët volgde het parcours van de 3x3-ploeg van dichtbij als commentator voor Sporza. "Het blijft echt knap wat ze gedaan hebben op de Spelen en ze hebben hun kwalificatie echt afgedwongen in die kwalificatietoernooien", weet Xhaët. "Er waren er twee: het eerste in Graz wonnen ze niet. Voor dat toernooi hebben ze blijkbaar fraude gepleegd. Het toernooi waar ze zich kwalificeerden was in Debrecen, een kleiner toernooi, waar enkel landen aan mochten deelnemen die geen basketbalploeg hadden op de afgelopen twee Olympische Spelen." "De kans bestaat - en dat blijkt ook uit de informatie die ik heb - dat ze zich sowieso geplaatst hadden voor dat tweede toernooi. Als dat klopt, hadden ze wel hun plek op de Spelen. Maar het blijft wel fout wat ze gedaan hebben."



Loophole

"Ik blijf er voorzichtig in, maar het ziet er niet goed uit. De verduidelijking van De Standaard na het eerste artikel over de zaak maakt veel duidelijk", vindt Xhaët.



"Op de site van de FIBA kan je ook alle georganiseerde toernooien terugvinden en vind je ook wie deelnam. Heel wat mensen zijn gecontacteerd, ik heb er ook wat gepolst, en die vertelden me ook dat ze niet speelden. Een ervan woonde toen zelfs niet in België. Ze zijn inderdaad door Nick Celis gecontacteerd met de vraag of hij hun profiel mocht gebruiken."



"Er zit ook een loophole in het systeem. Het systeem was helemaal verkeerd, dus het is ook wel de verantwoordelijkheid van de FIBA. Ze hadden e-mailadressen aangemaakt om te kijken of het zo simpel was om een toernooi te registreren. En het was effectief zo simpel. Maar het is niet aanvaardbaar dat je toernooien verzint."



“De schuld ligt voor mij dan ook niet bij de Belgische bond, maar bij de FIBA. Hoe dom ben je om niet bij de Belgische bond te informeren of er op die plaats effectief een toernooi plaatsvindt. Om amper één controleur te sturen. Dat is toch standaard?"



"Nog landen deden het wellicht, maar dat praat het niet goed"

Zoals het er nu naar uitziet, komen de Lions ermee weg. De FIBA besloot om geen verder onderzoek te doen naar de zaak. "Omdat er te weinig bewijs is”, zegt Xhaët.



"Maar de logica zegt toch dat als je deze zaken hebt, dat je dan net wel onderzoek moet voeren om te kunnen bewijzen of er al dan niet gesjoemeld is. Denk je objectief na, dan doe je dat toch? Nu blijft het in de lucht hangen."



"Er zijn trouwens nog landen die zich aan dit kunstje lijken gewaagd hebben. De Filipijnen hebben ook deelgenomen aan het tweede toernooi, en hebben tussen 11 oktober en 1 november 2019 - een heel korte periode - 14 toernooien georganiseerd, met allemaal dezelfde namen."



"En in Qatar hebben ze 10 toernooien georganiseerd. Dat praat het niet goed, maar het plaatst de dingen wel in perspectief."

"De Belgische bond zal hier zwaar aan tillen"

Voor de groei van de 3x3-variant lag de volgende stimulans al klaar. In juni 2022 komt het WK naar de Groenplaats in Antwerpen. Maar daar leven we nu toch anders naartoe.



"De Belgische bond zal hier wel zwaar aan zal tillen”, meent Dennis Xhaët. "De vraag is of ze de hele ploeg zal straffen. Komt er bijvoorbeeld een volledig nieuw team, met echte Belgian Lions?"



"We mogen wel niet vergeten dat de 3x3-ploeg nu op verschillende toernooien aan het spelen is. Dat kan een verklaring zijn voor de reactie die uitblijft."



"Thibaut Vervoort heeft zich wel al uitgesproken. En belangrijk om te vermelden is dat hij pas bij de ploeg kwam toen de fraude al gepleegd was. Hij spreekt dan ook voor zichzelf. Maar de reactie van kapitein Nick Celis vond ik raar. Al ga ik er van uit dat er nog een echte reactie volgt na het laatste toernooi."