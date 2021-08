Vettel na crash Lando Norris in Spa: "De Q3 had nooit mogen beginnen"

"Toen ik richting Eau Rouge en daarna naar omhoog reed, stond er veel water en ik riep om de rode vlag", vertelde Vettel. De Q3-sessie had eigenlijk nooit mogen beginnen. Het is beter om 1 keer te veilig te zijn dan 1 keer niet veilig genoeg."

"Wat had ik gezegd? Rode vlag. Dit is echt onnodig." Vettel reageerde furieus over de boordradio toen hem gezegd werd dat Lando Norris in het decor had gereden. Vettel stopte ook even om te zien of alles in orde was met Norris.

"Misschien teruggaan naar het oude circuit"

"Ze overwegen om veranderingen door te voeren aan de Radillon, maar ik denk niet dat dat iets veranderd zou hebben in dit geval. Ze hebben de Eau Rouge waarschijnlijk te snel gemaakt en dat was een paar jaar geleden niet het geval. Misschien moeten we teruggaan naar het oude circuit."

Het herinnerde Charles Leclerc aan het fatale ongeluk van Anthoine Hubert 2 jaar geleden. "Het doet mij en iedereen in de paddock denken aan de donkere dagen van 2 jaar geleden. We verloren toen een vriend, een goede rijder. Het was in dezelfde bocht, dus het was triest om te zien. Aan de andere kant ben ik blij dat Lando gewoon kon wegwandelen. Hij zal wat checks laten doen, maar hij lijkt wel in orde. Dat was goed om te zien."