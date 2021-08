Vanzeir trapt met hattrick Union voorbij Standard: "Topprestatie als team"

Union heeft zijn nederlaag van vorige week op Mechelen overtuigend doorgespoeld met een 4-0-zege tegen Standard. Uitblinker Dante Vanzeir scoorde 3 keer. "Als team presteerden we top", bleef de spits bescheiden. "Ik ben blij dat we er weer staan na de nederlaag van vorige week." De promovendus komt alvast voorlopig even op kop.

Union en Standard stonden in de bovenste helft van het klassement, maar het verschil was groot gisteravond. Peter Vandenbempt gaf commentaar voor de radio bij de match. Hij vatte het gepast samen: "Het was een perfecte voetbalavond in het Dudenpark, behalve dan voor Standard, dat na een collectieve wanprestatie met een dik pak rammel werd weggestuurd." "Een kwartier was er nog evenwicht, daarna raasde Union over de hulpeloze Rouches. Op enthousiasme, met pressing op de weifelende Standard-defensie, maar ook met fraai en direct voetbal. Standard werd simpel gedeclasseerd en de logische doelpunten volgden." "Het Joseph Mariënstadion daverde op zijn stokoude grondvesten, lang vervlogen tijden herleefden voor even."

Union: "Blij dat we gereageerd hebben na nederlaag"

De 23-jarige Vanzeir bleef kalm bij zijn 3 doelpunten. Vorig jaar brachten zijn goals Union naar 1A, nu zit hij na 6 matchen al aan 5 goals. Alleen Antwerp-speler Michael Frey (6) doet beter, maar die viel lang uit na zijn 5 goals tegen Standard.



"Het ging gewoon goed vandaag, de kansen gingen binnen. Als team hebben we een topprestatie neergezet", zegt de man van de 2-0 (kort voor de rust), 3-0 (kort na de rust) en 3-0.



"Als je Standard thuis met 4-0 kan kloppen, dan is dat niet onverdiend. Ik ben blij met deze overwinning, we staan er weer na de nederlaag van vorige week. Dat doet deugd."



"Ik had voor het seizoen niet gedacht dat we dit konden brengen, maar ik ken wel de kwaliteiten van onze ploeg en ik wist dat we het niet slecht zouden doen. Het gaat nu uitstekend, we moeten voortgaan in die positieve flow en niet te veel aan het klassement denken."

Standard likt zijn wonden: "Standard onwaardig"

In het verliezende kamp was alles kommer en kwel. "Dit is een avond om snel te vergeten", beaamde coach Mbaye Leye. "Op alle gebieden moeten we Union feliciteren. Ze hebben de score geopend, hielden de bal goed bij en maakten het spel."



"Er zijn van die avonden waarop niks lukt en voor ons was het er zo één. Dat kwam vooral door de kwaliteiten van Union, zij hebben ons daarmee in de problemen gebracht."



"We moeten hier samen onze lessen uit trekken, maar er valt niks positiefs te onthouden. Standard slaagt er al jaren niet meer in om drie keer op een rij buitenshuis te winnen. Daar heeft veldbezetting niks mee te maken, want dezelfde spelers hebben wel Oostende in moeilijkheden gebracht."



"Vandaag lukte er gewoon niks, het was een offday. We moeten nu blijven werken.”

We moeten hier lessen uit trekken, maar er valt niks positiefs te onthouden. Standard-coach Mbaye Leye

Doelman Arnaud Bodart was kwaad: "Het is de tweede keer op korte termijn dat dit ons overkomt (na de 2-5-nederlaag tegen Antwerp, red)."



"Wat kan ik zeggen? We waren gewoon niet op de afspraak, we wonnen geen duels, we waren nergens. Ik heb in mijn doel naar oplossingen gezocht. Een verre uittrap, een korte uitgooi of snel hervatten, de bal kwam steeds terug. Het haalde allemaal niks uit."



"Dit doet pijn na onze goede competitiestart. We hebben 2 beschamende wedstrijden op 6 gespeeld, Standard onwaardig.”