Oshin Derieuw bokst zich naar EBU-titel weltergewichten in Fribourg

Voor Derieuw was het de eerste kamp sinds november 2019 en een opsteker. Ze was immers zwaar gefrustreerd door de corona-annulatie van het olympische kwalificatietoernooi, waardoor ze de Spelen miste. Derieuw, die al WBF-kampioene bij de superlicht is, had op 26 juni tegen Belkacem-Boudouma moeten kampen, maar de Zwitserse was toen geblesseerd. Onze landgenote blijft zo ongeslagen, meer nog: ze won haar 14 kampen, waarvan 5 met knock-out. De Zwitserse zit aan 10 zeges en 2 nederlagen.

"Nooit in de problemen"

"Ik ben uitermate tevreden over mijn prestatie", verklaarde Derieuw. "Ik was tactisch baas en alles wat we op training doorgenomen hadden, lukte."



"Ik heb meteen de bovenhand genomen, al waren de tweede en de derde ronde misschien wel voor haar en raakte ze me in de vierde ronde nog eens flink. Daarna kreeg ze het zwaar te verduren. Ik heb me nooit in de problemen gevoeld, had de kamp onder controle."



Uiteindelijk waren 6 of 7 ronden van de 10 ronden van 2 minuten voor onze landgenote. De scores: 96-94, 97-93, 97-93.