Nieuwe club van Luc Nilis bekert voort, ook Knokke en La Louvière door

In de Beker van België begint dit weekend de vijfde ronde. In deze fase komen de clubs uit 1B ook in actie, al krijgen zij nog een weekje extra rust. Bekijk de uitslagen van dit weekend hier. Zo won fusieclub SV Belisia met 1-0 van Zwarte Leeuw. Luc Nilis zat nog niet op de bank, maar was wel al aanwezig in het stadion.