Luc Nilis gaat als hoofdcoach aan de slag bij lagereklasser SV Belisia

Nilis oefende na het beëindigen van zijn spelerscarrière vooral de functies van spitsentrainer en assistent uit: bij onder meer PSV, Kasimpasa, Gençlerbirligi, KSK Hasselt, VVV-Venlo en Ankaragücü.



Eind vorig jaar was de voormalige Rode Duivel (56 caps) met fluwelen traptechniek 2 weken op stage als spitsentrainer bij Anderlecht, maar tot een akkoord kwam het niet.

Nadien stond hij Vital Borkelmans nog bij als assistent bij de nationale ploeg van Jordanië.



SV Belisia is de samensmelting van de Bilzerse clubs Waltwilder en Spouwen-Mopertingen. Vanmiddag speelt de club in de 5e ronde van de Croky Cup tegen Zwarte Leeuw uit de 3e klasse VV B.



Luc Nilis was tussen 1986 en 1994 als spits aan de slag bij Anderlecht. Hij won met paars-wit 4 landstitels en 3 bekers. Nadien volgde nog een succesvolle periode bij PSV (1994-2000), waarna hij zijn carrière op een dramatische wijze moest afsluiten bij Aston Villa met een open beenbreuk.