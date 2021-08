Laurens Devos geniet van gouden medaille: "Het was een moeilijke nacht"

Laurens Devos werd op de Belgische ambassade in Tokio uitgenodigd om te klinken op zijn gouden medaille. "Het was een moeilijke nacht", vertelde hij. "Ik kon niet zo goed slapen na al die emoties na de finale van gisteren. Vanaf het moment dat ik mijn ogen toe deed, speelde ik in mijn hoofd de wedstrijd nog af. Het was echt moeilijk om in slaap te vallen."



"Toen we in het dorp aankwamen, stond de hele Belgische delegatie mij op te wachten om mij te feliciteren. Een uniek moment. Bedankt aan de atleten en de staf daarvoor. Toen ik nadien in het dorp aankwam heb ik op mijn kamer naar mijn gsm gekeken. Het was echt onmogelijk om al die berichten op 1 avond te beantwoorden."