Hattrick voor Vos, maar Van den Broek-Blaak steekt eindzege op zak

De laatste etappe van deze koers vertrok en finishte in Arnhem met een lokaal rondje dat de rensters 19 keer moesten afleggen. In de gietende regen in Nederland probeerden verschillende rensters om ten aanval te trekken, maar zonder succes.

Pas op 60 kilometer van het einde was er even sprake van een kopgroep, maar de sprint was onvermijdelijk. Daarin was het opnieuw Marianne Vos die haar armen in de lucht mocht gooien. Ze pakte al haar derde ritzege van de week.

Chantal Van den Broek-Blaak finishte veilig in het peloton en pakt de eindzege. Eerder won ze de wedstrijd ook al in 2016.