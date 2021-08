"Jacques Rogge had zelfs als IOC-voorzitter een kamer in het atletendorp"

Eddy De Smedt was jarenlang directeur topsport bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en bouwde door de jaren heen een hechte band op met de betreurde Jacques Rogge. "Ik wist dat zijn gezondheid niet optimaal was, maar het nieuws van zijn dood komt toch hard binnen", reageert De Smedt aangeslagen. Hij looft de kwaliteiten en de verdiensten van Rogge. "Jacques had een zeer rationale benadering om problemen en uitdagingen aan te pakken, met daarin ook altijd aandacht voor het menselijke." "Het is altijd zijn missie geweest om de sport en de atleten te dienen. De atleet stond centraal voor hem en dat heeft hij in al zijn functies proberen mee te nemen, van delegatieleider bij het BOIC, over BOIC-voorzitter tot IOC-voorzitter."

"Jacques was een vrij sober figuur en dat wilde hij ook uiten in zijn beleid. Hij heeft er als voorzitter van het IOC altijd op aangedrongen dat de Olympische Spelen beheerbaar en beheersbaar moesten blijven en duurzaam moesten zijn. Dat is voor zo'n grote instantie als het IOC niet evident."



Hij voegde ook zelf de daad bij het woord door niet in een vijfsterrenhotel te logeren als grote man van het IOC. "Hij had zelfs als voorzitter een kamer in het olympisch dorp, tussen de atleten. Hij wilde aanwezig zijn tussen de atleten en hij kwam ook in het dorp, aangekondigd of onaangekondigd."



"Ik denk dat de mensen niet goed beseffen hoe toegankelijk hij altijd gebleven is. Hij was altijd geïnteresseerd in jou in en wat je deed. Dat was een van zijn grote kwaliteiten. Hij was een ongelooflijk groot sportfiguur en een ongelooflijk fijn mens."