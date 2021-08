Van Acker: "Tevreden met brons, maar in normale omstandigheden zat er meer in"

"Moest ik in normale omstandigheden verliezen, dan zou het wel heel veel pijn doen. Maar nu interesseert het me niet. Dit was geen zuiver tafeltennis. Ik miste veel door het vocht waardoor hij meer vertrouwen kreeg. Oké, het is voor allebei vochtig, maar voor mijn spel is vocht echt niet goed. Dat mag er zeker niet zijn."

"Ga in Parijs voluit voor goud"

"Ik ben tevreden met het brons, maar ik weet dat er in normale omstandigheden meer inzat", is Van Acker eerlijk. "Kijk maar naar de eerst twee sets. Ik weet waarom ik verloren heb."



"Mijn gevoel bij deze Spelen? Binnen 20 jaar ga ik nog weten dat ik hier verloren heb door het vocht. Dat is het gevoel dat heerst. Als mijn tegenstander beter is, dan is hij beter. Maar dat was nu niet het geval. Hij was beter in deze omstandigheden, hij was beter in padel."



"Maar Parijs komt er ook nog aan. Ik geloof niet dat het in Parijs zo vochtig gaat zijn zoals hier. Ik ga daar voluit voor goud. Als ze daar winnen van mij, dan zal het zijn omdat ze beter zijn dan mij. Maar niet op deze manier."