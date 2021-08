Val van Vine: "Dat is voor beiden een zeer ongelukkig verhaal"

ay Vine (25) is bezig aan zijn eerste stapjes als prof, maar dat gaat met vallen en opstaan. De Australiër, door Alpecin-Fenix ontdekt op het platform Zwift, reed vandaag in de Vuelta in de spits van de koers, maar daar viel hij letterlijk en figuurlijk weg. De aanvaller nam iets aan of gaf iets terug bij zijn volgwagen, maar leunde iets te dicht bij de ploegleider en verloor zijn evenwicht. Hij kwam ten val en bleef een poosje zitten. “Een gebrek aan stuurmanskunsten”, oordeelden onze commentatoren.