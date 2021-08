Politt schudt onze landgenoot Teuns af en neemt de dubbelslag in Duitsland

"Het plan was eigenlijk om met snelle man en leider Pascal Ackermann vol voor de sprint te gaan", vertelde Politt - die de leiderstrui van zijn landgenoot overneemt - na zijn overwinning.

"Maar opeens waren we met z'n tweeën weg. Ik heb toen een "go" gekregen van de ploegleiding om mijn geluk te beproeven. Na een pokerspelletje met Teuns, liep dat avontuurtje in schoonheid af."