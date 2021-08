Officieel: Robert Huygens voor 1 jaar verkozen als bondsvoorzitter

In de aanloop naar de verkiezingen had de Pro League de Brusselse advocaat Paul Van den Bulck als kandidaat naar voren geschoven.

Van den Bulck zetelt sinds juni als één van de twee onafhankelijken in de nieuwe Raad van Bestuur van de bond en de profclubs willen voortaan een onfhankelijke voorzitter.

Probleem was dat in de nieuwe statuten van de RVB uitdrukkelijk vermeld staat dat de onafhankelijke leden de eerste twee jaar geen kandidaat kunnen zijn.

De vertegenwoordigers van het amateurvoetbal hadden al laten verstaan dat ze desnoods juridische stappen zouden ondernemen, mochten de profclubs die regel herinterpreteren of naast zich neerleggen.

Bovendien waren er met Marc Van Craen van de Vlaamse afdeling en Philippe Godin van de Franstaligen nog enkele leden van de RVB die een kandidatuur overwogen.

Ook Michael Verschueren was graag voorzitter geworden, maar daar was geen draagvlak voor en hij had dat idee dan ook al eerder laten varen. Verschueren wil nu naar verluidt graag ondervoorzitter worden.

De voorbije dagen is druk overlegd over een compromis en dat is er nu. Robert Huygens wordt voor één jaar voorzitter en volgend jaar zullen er opnieuw voorzittersverkiezingen zijn.

Daar kan Paul Van den Bulck dan wel kandidaat zijn en volgens plan ook verkozen worden. Met dit compromis wordt nieuw (juridisch) getouwtrek aan de top van ons voetbal – en dus alweer imagoschade – voorkomen.

De Raad van Bestuur bestaat uit vier vertegenwoordigers van de profclubs – Michael Verschueren, Michel Louwagie, Peter Willems en Bruno Venanzi - , vier van de amateurs en twee onafhankelijken.