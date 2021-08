Naomi Osaka na persboycot: "Ik heb veel dingen verkeerd gedaan"

Sindsdien kwam ze amper nog in actie. Op de Olympische Spelen en in Cincinnati verloor ze wel nog in de derde ronde. De viervoudig grandslamwinnares reageerde vandaag voor het eerst op haar persboycot.

"Ik heb veel geleerd uit de situatie en zal er in de toekomst voor zorgen dat dit zich geen tweede keer herhaalt. Persoonlijk wist ik wel niet dat het zo'n grote zaak ging worden", zei de 23-jarige Japanse vandaag.



"Ik heb het gevoel dat ik op dat moment veel dingen verkeerd heb gedaan. Maar ik ben ook het type persoon dat erg in het moment leeft en impulsief dingen doet of zegt. Ik denk niet per se dat dat een slechte eigenschap is."