Marianne Vos zegeviert opnieuw in Simac Ladies Tour

De 5e dag van de Nederlandse etappekoers startte zonder het Ceratizit-WNT-team van Kirsten Wild na een positieve coronatest bij een lid van het team. Ook Lorena Wiebes en Sarah Roy kwamen niet meer aan de start na de zware valpartij van vrijdag.

In het peloton was het Anouska Koster die al vroeg het hazenpad koos, ze kreeg geen metgezellen mee en begon aan een kansloze misse in een wedstrijd die getekend werd door heel wat regen onderweg.

In het peloton der favorieten opende Niewiadoma de debatten, Vos en Van den Broek-Blaat sloten aan en peuzelden Koster op de heuveltjes onderweg op. Intussen zag Reusser haar leiderstrui uit handen glippen en reed het trio steeds verder weg.

Niewiadoma zette op de slothelling als eerste aan, maar zag Vos nog fel remonteren en haar 2e zege in deze Simac Ladies Tour grijpen na winst in de proloog. Met Chantal van den Broek-Blaak is er een nieuwe leidster.