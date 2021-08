LIVESTREAM: Kijk naar de halve finales van het WK beach soccer

Gastland Rusland won het WK in 2011 en 2013 en bekampt Zwitserland, dat in de kwartfinales zijn topvorm onderstreepte met een 10-1-zege tegen Uruguay, de grootste overwinning op dit WK.

In de andere halve finale is Senegal de verrassing. De Afrikaanse kampioen is de stuntploeg van dit toernooi na de 5-4-zege tegen Brazilië - winnaar van 14 van de vorige 20 edities - in de kwartfinales. Japan is de tegenstander vanavond.