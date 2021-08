Geblesseerde Britt Herbots verlaat EK volleybal

Britt Herbots had tijdens de aanloop naar het EK al last van een lichte buikspierblessure. Op het EK zelf stak deze blessure opnieuw de kop op.



De sterkhouder van de Yellow Tigers was twijfelachtig voor de matchen tegen Rusland en Bosnië-Herzegovina, maar wilde de ploeg niet in de steek laten. Nadien volgde de wedstrijd tegen Frankrijk, cruciaal voor het behalen van de belangrijke tweede plaats in de groep.



Ook hier stond Herbots op het terrein, maar het was duidelijk dat de receptie-hoekspeelster niet over al haar mogelijkheden kon beschikken. De match ging verloren, waardoor topland Italië de tegenstander werd in de 1/8e finales.



Tegen WK-finalist Italië werden de kansen van de Yellow Tigers om door te stoten naar de laatste acht van dit EK sowieso als minimaal ingeschakt. Zonder sterkhoudster Herbots lijken de Tigers nu al helemaal een vogel voor de

kat.



Herbots zou een drietal weken rust voorgeschreven krijgen vooraleer ze weer aan de slag kan bij haar Italiaanse club Novara.