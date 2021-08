Europa League: Genk begint bij Rapid Wenen, Antwerp opent op Olympiakos

Gisteren werd in Istanbul geloot voor de 8 groepen, vandaag rolden alle matchen uit de computer. Er wordt altijd op een donderdag gespeeld, de aftrapuren variëren: 18.45 u. of 21 u.

De groepswinnaars plaatsen zich voor de achtste finales. De nummers twee nemen het om een plaats bij de laatste zestien op tegen een club die derde werd in de poulefase van de Champions League.



De derde gaat door in de Conference League en neemt het daar voor een plaats in de achtste finales op tegen een runner-up.