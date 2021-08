Zelfrijdende bus raakt slechtziende Japanse judoka in atletendorp

Toyota bevestigde het nieuws vrijdag en heeft meteen aangekondigd dat de zelfrijdende bussen, zogenaamde e-Palettes, voorlopig uit circulatie worden gehaald. Daarnaast belooft de Japanse autoconstructeur zijn "totale medewerking met de politie".



Volgens lokale media is het slachtoffer de 30-jarige Japanse judoka Aramitsu Kitazono, die een visuele beperking heeft. De man moet zaterdag in principe in actie komen in de klasse tot 81 kg, maar zal mogelijk verstek moeten laten gaan.



Er waren naar verluidt twee opzichters aan boord van de bus, precies om dergelijke ongevallen te vermijden, maar zij grepen niet in omdat ze dachten dat de atleet wel zou stoppen als de bus naderde.