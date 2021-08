Vandenbempt over Europese avond: "Een ontluisterende prestatie van Anderlecht"

"Een blamage voor Anderlecht, Kompany maakt geen goede beurt"

"Ook trainer Kompany maakte geen goede beurt. Zijn ploeg begon twee keer heel slap - toch de verantwoordelijkheid van de trainer - en zijn wissels kwamen heel laat, in minuut 70. Hij coachte ook wat apathisch. Dit is een prestatie die de clubleiding niet zomaar kan laten passeren. Met de kwaliteit voorhanden moesten ze zich tegen Vitesse gewoon plaatsen."

"Ik had op voorhand gezegd dat een eventuele uitschakeling geen blamage moest zijn: Anderlecht, een club in opbouw, tegen een goeie Nederlandse subtopper als Vitesse. Maar een blamage werd het uiteindelijk wel."

"Financieel is dit opnieuw een kater voor Anderlecht. Er kon een miljoen of 5 verdiend worden, dat is toch veel voor een club die in een financieel keurslijf zit. Maar belangrijker, Anderlecht lijdt opnieuw gezichtsverlies. Het is opnieuw een ferme deuk in het blazoen."



"De voorbije week werd duidelijk in de Nederlandse pers dat Anderlecht voor onze noorderburen vergane glorie is. Wel, Anderlecht heeft niets gedaan om hen van antwoord te dienen."

"Extra pijnlijk is dat de vier andere Belgische clubs straks wel Europees zullen voetballen. Anderlecht staat als enige te schilderen op het perron. Opnieuw geen Europees voetbal - de voorrondes kunnen we toch niet echt meerekenen - dat is pijnlijk voor de supporters."