Van den Brom snoeihard voor Martinez: "Wat moeten Bongonda en Heynen nog meer doen?"

"Dat was een ontgoocheling, ook voor mezelf. Wat moeten die jongens eigenlijk nog meer doen om uiteindelijk ook een keer daadwerkelijk opgeroepen te worden, in de plaats van - misschien wel voor de schijn - in zo'n voorselectie te zitten?", vraagt Van den Brom zich af.

Bryan Heynen en Theo Bongonda zaten zoals gebruikelijk wel in de voorselectie van de Rode Duivels, maar vielen opnieuw af bij de bekendmaking van de defintieve selectie. Op zijn persconferentie had John van den Brom geen goed woord over voor die keuzes van Roberto Martinez.

"Je kunt niet elke keer opnieuw komen vertellen dat ze er dicht tegenaan zitten. Want dat is wat hij (Martinez, red) elke keer zegt. Dan moet je maar eens iets anders gaan verzinnen, maar zet ze er niet voor de schijn bij."

"Het kan zijn dat ze niet passen in zijn manier van spelen of dat hij niet tevreden is, maar zeg dat dan gewoon. Dit zijn volwassen topspelers, geen jongens van 18 of 19 jaar. Daar mag je wel iets anders mee omgaan."

"Het EK was toch niet zo'n succesverhaal. We waren nieuwsgierig of hij iets zou veranderen, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat hij zegt dat hij spelers oproept die het goed doen bij hun club klopt niet. Daarmee hou je jezelf voor de gek en ben je niet oprecht naar deze spelers toe. Die jongens lachen daar eigenlijk al een beetje om. Dat zegt genoeg. Het is best triest."