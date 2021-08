Toptransfer Ronaldo naar City in stroomversnelling, Juventus bevestigt vertrekwens

Ronaldo maakte vanochtend een blitzbezoek aan het trainingscentrum van Juve.

Maar kort voor 11u, het uur waarop de training begon, was de Portugese vedette alweer weg. Trainer Massimiliano Allegri bevestigde de vertrekwens van Ronaldo: "Hij vertelde mij gisteren dat hij Juventus onmiddellijk wil verlaten. Daarom was hij niet op training en zal hij morgen niet spelen tegen Empoli."

Dinsdag sluit de zomermercato. Met Ronaldo naar City lijkt nog een superdeal in de maak. Ronaldo, die sinds 2018 in Turijn is, heeft nog een contract van 1 jaar.

Tijdens een vergadering met Ronaldo's makelaar, Jorge Mendes, zou Juve gisteren akkoord gegaan zijn met een vertrek, maar op voorwaarde dat ze nog een transfervergoeding incasseren van City, aldus verschillende media. Voorlopig zou nog geen enkel officieel bod uitgebracht zijn.