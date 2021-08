Toptransfer Ronaldo lijkt uit te draaien op clash tussen City en United

De meest waarschijnlijke bestemming voor Ronaldo lijkt Manchester City. Trainer Pep Guardiola kreeg uiteraard veel vragen op zijn persconferentie over de mogelijke komst van de Portugees. "Hij beslist waar hij zal spelen: niet Manchester City of ik. Momenteel is een transfer nog ver weg.”

Kaapt United deal?

Een opvallend zinnetje. En ondertussen klinkt in de wandelgangen steeds luider dat stadsrivaal United de deal nog zou willen kapen. Makelaar Jorge Mendes zou onderhandelen met beide clubs uit Manchester.

Ronaldo schitterde tussen 2003 en 2009 al op Old Trafford. Een passage bij City zou dan ook pijn doen bij United. Over naar coach Ole Gunnar Solskjaer, die ook zijn perspraatje gaf vanmiddag. "Cristiano? Hij is een legende van deze club, de grootste speler aller tijden als je het mij vraagt."



"We hebben altijd een goed contact gehad. Bruno (Fernandes, red.) is ook met hem aan het praten en hij weet hoe we over hem denken. Cristiano weet dat als hij weg wil bij Juventus, hij altijd bij ons terecht kan."

Daar staan ze dus al met open armen op Ronaldo te wachten.



Aftellen tot dinsdag, wanneer deze dolle zomermercato sluit. Met Ronaldo lijkt een zoveelste superdeal in de maak.