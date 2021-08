Ronaldo neemt afscheid van Juventus: "Ik heb mijn hart en ziel gegeven"

"Ik heb mijn hart en ziel gegeven voor Juventus en ik zal van de stad Turijn houden tot mijn laatste dagen. De "Tiffosi Bianconeri" hebben me altijd gerespecteerd en ik heb geprobeerd om dat terug te betalen door elke wedstrijd, elk seizoen en in elke competitie te vechten."

"Vandaag neem ik afscheid van een geweldige club, de grootste in Italië en zeker één van de grootste in gans Europa", begint Ronaldo zijn uitzwaaipost.

Vervolgens zet Ronaldo nog eens zijn successen met Juventus - twee landstitels en één Italiaanse beker - in de verf. "Op het einde kunnen we terugkijken op de geweldige dingen die we samen realiseerden. Niet alles dat we wilden, maar we hebben samen een mooi verhaal geschreven."

"Ik zal altijd één van jullie zijn. Jullie zijn nu deel van mijn geschiedenis en ik voel dat ik ook een deel van jullie historie ben. Italië, Juventus, Turijn, fans, jullie zullen voor altijd in mijn hart zitten."