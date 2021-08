Poolse bronzenmedaillewinnaar in het baanwielrennen betrapt op epo

Polak is voorlopig geschorst. De Pool, die diverse wereldtitels veroverde op de weg en op de baan, mag door zijn schorsing ook niet uitkomen op de tijdrit over 1 kilometer. Een tuchtcommissie moet nog bepalen welke straf de baanwielrenner krijgt en of hij zijn bronzen plak moet inleveren, aldus de UCI.

Polak, die slechtziend is, won woensdag brons op de 4000m achtervolging op de tandem. Polak is ook een voormalige wereldrecordhouder op de afstand. Het goud was voor de Nederlander Tristan Bangma en het zilver voor de Brit Stephen Bate.