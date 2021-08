Opvallend: 59-jarige Oostenrijker strandt in eerste ronde rolstoeltennis

Al van 1996 in het Amerikaanse Atlanta is hij erbij. De Oostenrijker Martin Legner is daarstraks aan zijn zevende Paralympische Spelen begonnen. Een knappe prestatie van Legner, die ondertussen al 59 jaar oud is.

De Oostenrijker begon zijn campagne tegen de Chinees Zhenxu Ji. Legner had het moeilijk tegen de 38-jaar-jongere Chinees. Na twee korte sets maakte Ji een einde aan het paralympisch avontuur van de Oostenrijker: 6-1 en 6-0.

Legner moet zo al snel de Spelen verlaten, al mag hij best trots zijn op de prestatie die hij geleverd heeft.