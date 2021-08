Officieel: Cristiano Ronaldo maakt sensationele terugkeer naar Manchester United

Drie maal de Premier League. En nog een tiental andere prijzen.

De nalatenschap van Cristiano Ronaldo bij Manchester United was enorm. En na ruim een decennium vinden de twee elkaar opnieuw terug.



De Portugees zet zijn indrukwekkende carrière voort bij de club waar hij zijn grote doorbraak kende. In 2003 plukte United de piepjonge Ronaldo weg bij Sporting nadat de Portugees indruk maakte tegen de Reds in een oefenpartij.



Na 6 seizoenen vol succes trok Ronaldo voor een recordsom van 94 miljoen euro naar Real Madrid. Vervolgens ging het richting Juventus. Daar kwamen eind vorig seizoen de eerste barsten in het huwelijk met Ronaldo.