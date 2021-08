Max Verstappen hoopt op winst in Spa: "Stapje vooruit zetten in WK-strijd"

"De tweestrijd met Hamilton? Hopelijk is dit nog maar het begin"

"Die tweestrijd met Hamilton? Hopelijk is dit nog maar het begin", opende de in België geboren racepiloot. "Voorlopig liep het goed, al hebben we de laatste twee races wat pech gehad en zette Mercedes een stap vooruit. Nu is het aan ons om terug te slaan."

Voor het eerst sinds lang lijkt de Brit niet zeker van het kampioenschap. Max Verstappen lijkt dit jaar beter dan ooit en wil er een historische tweestrijd van maken in de koningsklasse van de autosport. In aanloop naar de GP van België sprak Sammy Neyrinck met de Nederlander.

Na vier jaren dominantie van Mercedes en Lewis Hamilton is de spanning wedergekeerd in de Formule 1.

Over zijn lievelingscircuit Francorchamps: "Hoop beter te doen dan eerdere 3e plekken"

Dat stapje vooruit kan zondag al gebeuren, op het historische circuit in Francorchamps, het favoriete circuit van Verstappen. "Ik was hier al tweemaal derde, dat was al heel bijzonder", vertelt hij. "Ik hoop dat we dit weekend beter kunnen doen dan een derde plek. Er zullen heel veel fans zijn, maar dat motiveert vooral."

In de titelstrijd liet Verstappen de afgelopen weken wat steekjes vallen. In de WK-stand volgt de Nederlander op 8 punten van Hamilton. "Ik hoop dat het spannend blijft tot het einde en dat we nog een stapje vooruit kunnen zetten, anders wordt het lastig."

Hoe kan een coureur in Francorchamps het verschil maken? "Iets later en remmen en iets sneller gas geven dan de rest", lacht Verstappen. "Het is gewoon een heel mooi circuit, met veel snelle bochten en weinig uitloopstroken. We moeten opbouwen tijdens het weekend en dan zondag er alles uithalen."



Volgend weekend volgt er opnieuw een speciale race voor Verstappen, voor het oranje legioen in Zandvoort. "Ik heb er nog nooit gereden met een nieuwe wagen. Het wordt dus afwachten, want we hebben niet veel data. Of ik liever in Spa of in Zandvoort zou winnen? Als één van de twee lukt, is het al mooi. Het zijn erg verschillende circuits, het kan alle kanten op."