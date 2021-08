Massale valpartij ontsiert finale in Simac Ladies Tour, Uneken graait zege mee

In de 126 km lange etappe naar Weert hield het peloton een kopgroep van 14 rensters voortdurend binnen schot, want de sprintersploegen hadden hun zinnen gezet op deze etappe. Ook een late uitval van Daniek Hengveld werd in de kiem gesmoord.



Een massasprint leek in de maak, maar een grote valpartij op 5 km van de streep ontregelde de finale. Slechts 6 rensters konden nog door een gaatje glippen, waarvan 4 vrouwen van SD-Worx. Lonneke Uneken mocht het ploegwerk afronden in de sprint.

Marlen Reusser bolde na 29 seconden over de streep en wist zo haar leiderstrui veilig te stellen, al is Chantal Blaak wel genaderd tot op 10 seconden.