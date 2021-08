Kevin De Bruyne mist ook de "topper" tegen Arsenal

In de seizoensopener tegen Tottenham (1-0-verlies) zat De Bruyne nog in de kern van City. Hij viel 10 minuten voor het einde in, maar kon niets meer aan de nederlaag doen. Op de vorige speeldag ontbrak de Rode Duivel weer in de wedstrijdselectie tegen Norwich (5-0-winst).

"Hij maakt vooruitgang, maar helemaal fit is hij nog niet", verklaarde City-trainer Pep Guardiola, die ook nog niet kan rekenen op Phil Phoden, op zijn persbabbel voor de wedstrijd tegen Arsenal. De Engelse aanvaller keerde net als De Bruyne geblesseerd van het EK terug.

De Bruyne werd door bondscoach Roberto Martinez ook niet geselecteerd voor het drieluik tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland.