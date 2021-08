Europa League: Genk loot Dinamo Zagreb en West Ham, Antwerp Olympiakos en Fenerbahçe

Voor Racing Genk wachten trips naar Kroatië, Engeland en Oostenrijk. Dinamo Zagreb was op papier één van de minder sterke teams uit de eerste pot. De Kroatische landskampioen en bekerwinnaar sneuvelde in de laatste voorronde van de Champions League tegen Sheriff Tiraspol.



Daarnaast wachten intense duels tegen West Ham United. De traditieclub uit Londen verraste vorig jaar door 6e te eindigen in de Premier League en is momenteel zelfs leider in Engeland.

Rapid Wien, de Oostenrijkse vicekampioen, strandde in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sparta Praag en knokte zich vervolgens via Anorthosis Famagusta en Zorya Lugansk tot in de groepsfase van de Europa League.



Antwerp kan met Olympiakos uit pot 1 evenmin mopperen. De Griekse regerende kampioen werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Ludogorets en verschalkte nadien Slovan Bratislava voor een stek in de groepsfase van de Europa League.

Met Eintracht Frankfurt krijgt het team van Brian Priske ook het nummer vijf van het voorbije Bundesliga-seizoen voorgeschoteld. Fenerbahçe tot slot eindigde op de derde plaats in de Turkse Süper Lig en versloeg HJK Helsinki in de play-offronde.



De eerste speeldag is gepland op donderdag 16 september. De definitieve kalender zal ten laatste zaterdagochtend bekend zijn.