Dimitri de Condé over loting en bizarre mercato: "Markt was nooit zo moeilijk in te schatten"

Stresserende transferperiode

"Dat maakt het wel spannender. Als er in de laatste 2 dagen nog een goed bod komt, zullen we dat misschien weigeren. We gaan onze beste spelers niet zomaar laten gaan als we nog geen vervanger hebben."

De mercato is nog nooit zo moeilijk in te schatten geweest. Het is stresserend.

Het gaat dan onder meer over Paul Onuachu en Jhon Lucumi. Is het gebrek aan aanbiedingen te wijten aan de internationale transfermarkt? Of aan de mogelijkheid van Racing Genk om interessante aanbiedingen toch af te wijzen?

De Condé: "Een combinatie van beide. Corona laat zich nog altijd voelen in de voetbalwereld - er zijn heel wat clubs met financiële problemen."

"Daarnaast durven wij nu bedragen te vragen die terecht zijn. We gaan niet onder onze prijs verkopen. Maar ik moet toegeven dat de markt nog nooit zo moeilijk in te schatten is geweest. Zelfs 3 à 4 dagen voor hij sluit. Het is stresserend."