Belgian Cats openen EK-kwalificatie op 11 november in Bosnië-Herzegovina

Vorige week bij de loting kwamen voor de Belgian Cats Bosnië-Herzegovina, Duitsland en Noord-Macedonië uit de bus. Gisteravond raakte de kalender bekend.



De kwalificatiewedstrijden worden in 3 periodes afgewerkt. In november 2022 neemt België het thuis op tegen Noord-Macedonië (24/11) en Bosnië-Herzegovina (27/11).



In februari 2023 volgen nog uitduels met Duitsland (9/02) en Noord-Macedonië (12/02).



De 10 groepswinnaars en de 4 beste tweedes vergezellen organisatoren Slovenië en Israël, die zelf ook deelnemen aan de kwalificaties, naar het hoofdtoernooi.



De Belgian Cats mikken op een vierde EK-deelname op rij. De afgelopen jaren zetten Emma Meesseman en co. op het Europese toneel enkele knappe resultaten neer: brons op het EK 2017 in Praag, vijfde op het EK 2019 in Belgrado en opnieuw brons op het EK afgelopen juni in Valencia.



Ondertussen pakten de troepen van coach Philip Mestdagh ook de vierde plaats op het WK 2018 in Tenerife en kwalificeerden ze zich voor het eerst voor de Olympische Spelen, waar ze na een thriller werden uitgeschakeld (86-85) door gastland Japan in de kwartfinales.



Dankzij hun derde plaats op het EK 2021 mogen de Belgische basketbalvrouwen ook deelnemen aan een kwalificatietoernooi in februari voor het WK van 2022 in Australië.