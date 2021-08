Antwerp-coach Priske praat met pers in bloot bovenlijf: "Dit is heel verdiend"

De emoties laaiden hoog op gisteravond laat in de Bosuil. En dan doe je wel al eens iets zots: Antwerp-coach Brian Priske kwam alleen gehuld in een handdoek om zijn middel naar de persconferentie. Antwerp een 4-2-verlies uit de heenmatch thuis nog goed tegen Omonia Nicosia mét strafschoppen en mag naar de Europa League. "Dit is voetbal", was de conclusie van Priske.

Het was een spannende voetbalavond: pas met een late 2-0 dwong invaller Gerkens verlengingen af, Eggestein miste nog de 3-0 binnen de 90 minuten. Dus moesten penalty's de beslissing brengen. Waarbij doelman Butez uitblonk met 2 stoppers. Priske dook enkel gehuld in een handdoek en met slippers op op de persconferentie na de partij. Het resultaat van een weddenschap om de kwalificatie bleek. "Belofte maakt schuld, maar dit is geen Deense traditie." Na een tijdje ging zijn T-shirt wel weer aan. De hele persconferentie verliep met de glimlach om de lippen: "Het was een ongelooflijke wedstrijd. We deden er alles aan om te winnen." "Ik heb heel veel inzet en kwaliteit gezien bij ons. Uiteindelijk draaide het uit op strafschoppen, waar we in mijn ogen heel verdiend winnen. Ik ben heel trots op iedereen, zowel op als naast het veld." "Antwerp heeft de laatste maanden heel veel veranderingen ondergaan, met een nieuwe coach, staf en nieuwe spelers. Er was druk, ook na de slechte match in Cyprus). Daarom was het zo belangrijk te winnen vandaag." (lees voort onder foto)

"Doelman Butez is mijn Man van de Match"

Antwerp liet kansen liggen om tijdens de 90 minuten en nadien ook tijdens de verlengingen de klus te klaren. "Maar we bleven kalm, ook in aanloop naar de strafschopreeks. Vandaag mogen we blij zijn met de kwalificatie. Vanaf de komende dagen kunnen we werken aan onder meer die efficiëntie."



Priske loofde in het bijzonder doelman Jean Butez, die in de penaltyreeks uitpakte met enkele cruciale saves. "We hebben een heel sterke groep keepers, niet alleen Jean. Hij verdient dit zo hard, hij is de Man van de Match voor mij."

De persconferentie van Brian Priske:

Balikwisha: "Kippenvel door de vele fans"

Michel-Ange Balikwisha kon meteen een eerste succesje vieren met zijn nieuwe ploeg. De 20-jarige winger, die in de zomer overkwam van Standard, wijt dat voor een groot deel aan het publiek. Dat gaf hem vleugels.



"Ik ben heel tevreden, het deed deugd om voor zoveel fans te spelen", zei Balikwisha. "Ik ben heel blij dat ik de ploeg kon helpen en tevreden over mijn match. Nu moet ik bevestigen op het veld."



"Onze fans zongen van het begin tot het einde", vervolgde Balikwisha. "Dat gaf een geweldige kracht. Ik kreeg kippenvel toen we de kwalificatie met de fans vierden. In de Europa League is het nu mijn ambitie te overwinteren."

Omonia-coach looft spelers: "We waren er heel dichtbij"