"United krijgt Ronaldo terug als wereldster, maar ook als andere voetballer"

"Het is geen transfer wegens de romantiek, maar ik kan me voorstellen dat er voor de fans van Manchester United wel wat romantiek bij komt kijken. Dit hadden ze een maand geleden nooit durven te dromen", meent Peter Vandenbempt.



"Er komt zeker nostalgie bij kijken. Het is een soort "homecoming". Ronaldo is in zekere zin vertrokken als een kind - weliswaar toen al zeer succesvol - en nu keert hij terug als een absolute wereldster en als een van de allerbeste voetballers aller tijden."



"Samen met de overvang van Lionel Messi naar PSG is dit natuurlijk dé transfer van de zomer. Dat uitgerekend de grote twee van het voorbije decennium nu zo'n sensationale transfer maken, maakt het toch wel heel speciaal."

"Op zijn 36e oogt Cristiano Ronaldo nog altijd topfit, ook al heb je net als bij Messi wel de indruk dat het een beetje bergaf gaat. Zijn parcours bij Juventus wordt na 3 jaar toch als een mislukking beschouwd. Hij werd gehaald om de Champions League te winnen, maar ze raakten niet voorbij de kwartfinales."



"Maar als je kijkt naar het zogenaamde mislukte seizoen vorig jaar: daarin heeft hij wel 36 keer gescoord. Er zijn in Europa toch niet te veel spelers die dat kunnen zeggen en al zeker niet op hun 36e. Op zijn gevorderde leeftijd is hij nog altijd een garantie op doelpunten."



"Vandaar ook dat Manchester City-trainer Guardiola eraan dacht om Ronaldo te halen, ook al past die eigenlijk niet in zijn filosofie. Hij zoekt een scorende spits en Ronaldo trapt er altijd wel een stuk of 20 à 30 binnen. Maar City wilde geen transfersom betalen en dat was het grote struikelblok."

"Benieuwd wat dit gaat losmaken in Manchester"

En zo belandde Cristiano Ronaldo dus niet bij Manchester City, wel bij zijn oude liefde United. "Dat is toch mooi", vindt Vandenbempt. "Oude ploegmaats als Rio Ferdinand hebben met hem gesproken en zelfs Sir Alex Ferguson belde Ronaldo op om hem te overtuigen."



"Als Ronaldo terugkeert naar Manchester, daar waar de wereld hem ontdekt heeft, dan moet dat toch naar United zijn. Naar Old Trafford. Naar die roemruchte en traditierijke club die altijd voor aantrekkelijk voetbal gestaan heeft. Ik ben wel benieuwd wat dat gaat losmaken in Manchester."



"United krijgt een wereldster terug, maar ook een heel andere voetballer dan destijds bij zijn vertrek. Toen was hij een echte winger, die veel dribbelde en ook al wel scoorde. Bij Real Madrid is hij later een echte doelpuntenmachine geworden."

De Premier League is ook de Serie A of de Primera Division niet. "Het wordt toch beschouwd als de meest slopende competitie, al was het maar door de opeenvolging van wedstrijden. We zullen zien hoe Ronaldo standhoudt in dat hoge tempo."



"Voor de Premier League is de komst van Ronaldo in elk geval een boost. En voor United ook uiteraard. Zij rekenen sportief op hem, maar ook commercieel. Wat hij voor het wereldwijde merk Manchester United kan betekenen, is moeilijk te becijferen. Dat kun je niet overschatten."



Voorin worden de plaatsjes wel duur bij United. "Ze hadden Sancho al gehaald en hebben ook nog Rashford, Martial, Greenwood en James. In het offensieve compartiment hebben ze wel wat in de aanbieding, ja."

