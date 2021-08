Red Flames krijgen extra trainingssessies op woensdag

Tijdens het seizoen zullen er 15 woensdagen zijn waarop de Red Flames kunnen afzakken naar Tubeke. Ze worden elke week gescreend en gaan dan aan de slag op het veld of de fitness.

"De bedoeling is om de sterke punten en werkpunten van onze speelsters nog beter in kaart te brengen", zegt bondscoach Ives Serneels. "We doen nog meer individuele opvolging en gaan proberen om zo veel mogelijk de werkpunten bij te schaven."

Er zullen vaste stafleden in Tubeke aanwezig zijn om de trainingen in goede banen te leiden. "En als onze groep daarom vraagt, dan kunnen ook andere stafleden afzakken. Ik denk bijvoorbeeld aan onze mental coach", zegt Serneels.

"Deze extra opvolging en trainingen geven ons ook de mogelijkheid om ons nog beter voor te bereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden die eraan komen in september." Hun eerstvolgende wedstrijd spelen de Flames op vrijdag 17 september in en tegen Polen, tevens de openingsmatch in de kwalificatiecampagne voor het WK 2023.