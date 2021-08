Nog meer afzeggingen voor US Open: geen Kenin, Venus en Raonic

Sofia Kenin is de hoogste Amerikaanse op de wereldranglijst en had van de US Open uiteraard een belangrijk doel gemaakt. Maar corona denkt daar anders over.

"Gelukkig ben ik gevaccineerd en heb ik dus slechts milde symptomen", zegt de winnares van de Australian Open van vorig jaar. "Desondanks heb ik positief getest en moet ik dus afzeggen."

Dat lot is ook de Canadees Milos Raonic beschoren, die te veel last heeft van een beenblessure om zijn kansen te verdedigen. Ook Venus Williams, 41 inmiddels, haalt een blessure aan voor haar forfait.

"Dit is super, super, super ontgoochelend", zegt de tweevoudige US Open-winnares in een video. "Ik sukkel al een tijdje met pijn aan mijn been en ik heb het niet kunnen oplossen. Een mirakel zat er helaas niet in."

Eerder haakten ook onder meer Serena Williams, Roger Federer en Rafael Nadal af voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar.