Manon Claeys na bronzen dressuurmedaille: "Dit is uniek"

"Ik besef het nog niet goed", reageerde Claeys na afloop voor onze camera. "Het was heel spannend tot de laatste combinatie. Ik had me wat weggestoken, omdat ik het zo spannend vond. Ik ben heel blij dat het brons gebleven is."

Had ze dit verwacht? "Je hoopt er natuurlijk op, maar je bent toch altijd afhankelijk van de omstandigheden en van hoe je paard reageert. Dit is toch speciaal. Alle medailles zijn speciaal, maar dit is echt uniek."

"Ik wist dat Sanne Voet eerste ging eindigen, zij heeft echt een klasseproef afgelegd en verdient dat goud. Ik moest afwachten tot de laatste combinatie, maar toen de verlossende score kwam, heb ik toch traantjes gelaten."

"Zoveel mensen hebben hierin een steentje bijgedragen", vertelt Claeys. "Iedereen die heeft meegewerkt verdient die medaille. Nu moet ik met de voeten op de grond blijven, want morgen is het alweer een nieuwe dag. Die nuchterheid? Dat heb ik van thuis uit."

"Ik ga nu eerste nog naar de landgenoten kijken en heel hard supporteren. Daarna volgt de medailleceremonie en dan moet ik op tijd in bed, want morgen is er alweer een training gepland."