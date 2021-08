Loting US Open: Goffin ontmoet thuisspeler, Mertens tegen een Zweedse

Maandag gaat in New York de US Open van start, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. Er is vanavond geloot voor de eerste ronde. Daarin neemt David Goffin (ATP-30) het op tegen thuisspeler Mackenzie McDonald (ATP-60). Elise Mertens (WTA-16) kijkt dan weer de Zweedse Zweedse Rebecca Peterson (WTA-59) in de ogen.