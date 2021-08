Kompany na Europese exit: "Zware ontgoocheling, dit verdienden we niet"

"Wij hadden kansen genoeg. Vandaag was het vooral technisch onzuiver bij ons. We creëerden wel de ruimtes die we nodig hadden, maar de laatste pass was heel vaak slordig. Het veld was ook niet ideaal, al was dat voor beide ploegen zo. In deze wedstrijden moet alles optimaal zijn, anders wordt het moeilijk."

Vincent Kompany stak de hand in eigen boezem na de pijnlijke Europese aftocht in het GelreDome. "Als je het bekijkt als een wedstrijd van 180 minuten, dan moeten we alleen maar naar onszelf kijken. Proficiat aan Vitesse. Er waren 3 goede afstandsschoten in de 2 wedstrijden die statistisch gezien heel zelden een doelpunt opleveren, maar dat maakt deel uit van het voetbal."

Ze schieten 3 keer op doel en scoren 2 keer. Dat was ongeveer hetzelfde toen we thuis tegen Vitesse speelden

Anderlecht werd zowel in de eerste als de tweede helft afgetroefd door een veel scherper Vitesse. "Het is natuurlijk de bedoeling om zelf in het begin van de wedstrijd scherp te zijn. Het waren vermijdbare situaties en wij speelden zelf onze kansen niet goed genoeg uit, dan begrijp ik dat het resultaat vandaag ontgoochelend is. Op 180 minuten is dit mooi voor Vitesse, maar het is niet wat we verdiend hadden. Maar uiteindelijk telt enkel het resultaat."



Bij de openingsgoal werden volgens verdediger Wesley Hoedt bepaalde afspraken niet nagekomen. "Er zijn een aantal nieuwe jongens, voor hen moeten die rollen en taken misschien nog iets duidelijker zijn. Zij moeten daar nog stappen in zetten."

"Maar nogmaals over dat eerste doelpunt: als je dat 20 keer probeert, dan gaat hij maar 1 keer binnen. Dat was vandaag het probleem. Ze schieten 3 keer op doel en scoren 2 keer. Dat was ongeveer hetzelfde toen we thuis tegen Vitesse speelden."