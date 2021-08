Bondscoach Gert Vande Broek: "Deze nederlaag zal nog lang nazinderen"

"Dit is een ijskoude douche", zei Vande Broek meteen na de zure 1-3-nederlaag in Belgrado. "Op alle vlak. Qua resultaat en qua gevolgen van het resultaat. We zakken nu terug naar de vierde plaats en zijn daardoor een mogelijks gunstige uitgangspositie kwijt."

"Alle inspanningen zijn bijna voor niets geweest. We speelden een hele zomer lang goeie wedstrijden, vandaag hadden we één slechte dag, goed uitgelokt door de tegenstander, die ons confronteerde met onze zwakke punten."

Vande Broek verdedigt zijn team. "We hebben 20 wedstrijden gespeeld de laatste maanden. 19 daarvan waren voortreffelijk, maar vandaag zal nog lang nazinderen. Dat is sport en we moeten ons erover zetten."

"Frankrijk was heel uitgekookt op aanvallend vlak. Ze hebben het gebrek aan mobiliteit in onze verdediging perfect uitgebuit. Chapeau ook voor wat Britt Herbots doet. Ze blijft het team steunen ondanks de omstandigheden, dat is er weinigen gegeven."

"Nogmaals: deze zomer mag niet gekleurd worden door één zwarte dag."

En nu, Italië? "We gaan morgen een medische check-up doen en daarna onze kansen wikken en wegen", is het veelzeggende antwoord van de bondscoach. "