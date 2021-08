Bas Leinders: "Druk ligt bij Max Verstappen, Lewis Hamilton kan spelletjes spelen"

Spa-Francorchamps is voor vele F1-rijders hun favoriete circuit. Een correcte inschatting, vindt Bas Leinders. "We mogen van geluk spreken dat we binnen onze landsgrenzen zo'n fantastisch circuit hebben", vertelt de cocommentator.

Wat maakt het circuit zo geliefd? "Denk aan de Raidillon, de wereldberoemde helling. Je komt met een snelheid van 330 km/u aan het begin van die beklimming en bovenaan haal je nog altijd 320 km/u. Dat geeft een kick."

Naast de nivellering en de lange rechte stukken waar je kunt slipstreamen en inhalen is er nog een extra factor die Spa-Francorchamps altijd zo boeiend maakt: het Belgische weer.

"Ik reis de wereld rond voor de autosport en als je het ergens hebt over Spa, dan wordt in dezelfde zin altijd over het weer gesproken. Het kan er heel snel wisselen."

"Het hoeft niet in het hele land te regenen, maar als het ergens regent, dan zal het wel in Spa zijn. Dat brengt extra spanning, want ook al beschik je niet over de beste wagen, als regenrijder kan je dat dan helemaal compenseren."